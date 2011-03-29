ЛУКОЙЛ подтвердил информацию о пропаже дочери Роберта Теслюка

НК "ЛУКОЙЛ" подтвердила информацию об исчезновении дочери директора компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз Казахстан" Роберта Теслюка.

Пресс-служба ЛУКОЙЛа обратилась с просьбой помочь в розыске Виктории Теслюк, 1995 года рождения, пропавшей 26 марта рано утром с остановки "Подстанция" на Дмитровском шоссе в Подмосковье.

Приметы девушки: рост 165 см, нормальное телосложение, белые волосы (собраны в плетение из двух косичек), глаза голубые, очки с узкой черной оправой. Была одета в черное пальто до колена, капюшон отделан рыжим мехом, синие джинсы, белую кофту, черные кожаные ботинки с пряжками по бокам. "Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о Виктории, обращаться по телефонам - (903)108-00-18, (916)550-10-52, (903)514-07-76", - говорится в сообщении компании.

Отец пропавшей школьницы - 49-летний Роберт Теслюк - является генеральным директором компании "Лукойл Оверсиз Казахстан", находящейся в Каире. Его дочери жили в Подмосковье с бабушкой.

По данным следствия, Вика Теслюк утром ушла к репетитору на занятия и не вернулась домой. На связь она не выходила, ее мобильный не отвечает. Бабушке перед уходом она сказала, что ей срочно нужно в Москву, и отправилась на ближайшую автобусную остановку. Через некоторое время женщина заволновалась и начала звонить внучке. Телефон Вики не отвечал. Вечером старшая родная сестра Виктории подала заявление в полицию. Родители девушек уже прилетели в Москву.

В связи с исчезновением дочери топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В поисках девочки участвуют сотрудники спецслужб, солдаты прочесывают близлежащие леса, контрразведчики пытаются запеленговать сотовый телефон Виктории.