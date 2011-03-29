Неизвестные похитили в Чечне экс-замкомандира батальона «Восток» Тайсумова

В Чечне неизвестные в понедельник, 28 марта, похитили бывшего заместителя командира спецбатальона ГРУ «Восток» Магомеда Тайсумова. Иса Ямадаев - близкий родственник похищенного майора Тайсумова - сообщил, что в 20.30 мск Магомед Тайсумов на своей машине подъезжал к поселку Новогрозненский.

Дорогу ему преградили два автомобиля. Из них вышли вооруженные люди в масках и попытались насильно посадить Тайсумова в автомобиль «Лада Приора». Экс-замкомандира батальона «Восток» оказал сопротивление, драка длилась минут 10.

Напавшие ударили майора оружием по голове, он потерял сознание. Жители Новогорозненского прибежали к месту инцидента и попытавшиеся освободить Тайсумова. Неизвестные в масках открыли стрельбу, стреляли им под ноги из автоматов.

Злоумышленники скрылись вместе с заложником. Магомед Тайсумов ранее был заместителем командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева – родного брата Исы Ямадаева. Они являются близким родственником.