В Московской области молодая жительница Дмитровского микрорайона разбила гантелью стекла автомобиля "Ситроен" своей подруги, которая отбила у девушки жениха. Следствие установило, что подруга специально поссорила девушку с женихом, а сама закрутила с молодым человеком роман.

Потрясенная предательством жительница Подмосковья, взяла дома заранее подготовленную металлическую гантель и направилась к дому подруги-разлучницы. В стрессовом состоянии она решила разбить все стекла автомобиля "Ситроен" соперницы.

По данному факту отделом дознания УВД по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества.

В результате своих противоправных действий обиженная девушка не отомстила разлучнице, а лишь испортила себе дальнейшую жизнь. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.