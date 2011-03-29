В Самаре полиция закрыла подпольное казино с фишками на сумму 24 млн. руб.

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали крупное подпольное казино с игровыми фишками на общую сумму 23,8 миллиона рублей.

Нелегальное казино располагалось в помещении клуба-ресторана на улице Спортивной.

В игровом зале оперативники обнаружили таблички с указанием минимальных и максимальных ставок, игровые фишки, а также систему видеонаблюдения, сообщается на сайте МВД.

Федеральный закон о запрете игорного бизнеса вступил в силу в России 1 июля 2009 года. Несмотря на запрет, в российский городах постоянно выявляются и закрываются подпольные казино и игорные заведения.