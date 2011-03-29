Приезжий из Дагестана подозревается в изнасиловании 13-летней девочки

Водитель маршрутного такси, приехавший на работу в столичный регион из Дагестана, подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Подозреваемый задержан в Одинцовском районе Подмосквовья.

Накануне около полуночи в дежурную часть обратился 36-летний житель города Одинцово-10, который сообщил, что на Можайском шоссе у деревни Юдино в салоне маршрутки водитель совершил насильственные действия сексуального характера с его несовершеннолетней дочерью.

По данным правоохранительных органов,сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" задержали подозреваемого - 26-летнего жителя Дагестана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.