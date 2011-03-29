Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Виктории Теслюк

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения дочери топ-менеджера дочерней компании "Лукойла" Виктории Теслюк, сообщила представитель регионального следственного управления СК РФ Ирина Гуменная.



Ирина Гуменная отметила: "С учетом того, что ранее девушка из дома не уходила, 28 марта следственным отделом по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней, проводятся допросы родственников". По словам Ирины Гридневой, следователям пока не удалось пообщаться с отцом девушки, так как он сейчас находится за рубежом.



Напомним, 26 марта примерно в 07:15 мск 16-летняя девушка ушла из дома в Мытищинском районе Московской области, она поехала на занятия к репетитору по математике в Москву. До настоящего времени девушка не вернулась. На на звонки на мобильный телефон Виктория Теслюк не отвечает.



