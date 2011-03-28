В Коломне задержаны барсеточники

Представитель пресс-службы УВД по Коломенскому району Лариса Никулина сообщила "Аргументам.ру", что в период с августа 2010 года по февраль 2011 года на территории Коломны совершен ряд преступлений, связанных с хищениями барсеток с деньгами и документами из автомашин коломенцев.

Преступная схема выглядела следующим образом: злоумышленники прокалывали колесо у припаркованной иномарки, и пока хозяин устранял неполадки, оставив автомобиль открытым, преступники осуществляли задуманное.

Сотрудникам уголовного розыска пришлось немало потрудиться, прежде чем установить место нахождение преступников.

25 февраля, при совершении очередной кражи барсетки с деньгами в сумме более 60 000 рублей из автомашины «Мицубиши-Аутлендер», принадлежащей 46-летнему коломенцу, преступники были задержаны.

Ими оказались трое мужчин в возрасте от 33 до 43 лет. Двое из них зарегистрированы в Раменском районе и один в Жуковском, к настоящему времени они дали признательные показания в совершении восьми преступлений на территории округа.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 – кража и 161 УК РФ – грабеж.







