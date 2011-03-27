В Москве обокрали высокопоставленную сотрудницу "Мосэнерго", по данным некоторых СМИ, в субботу днем в милицию с заявлением о краже обратилась 37-летняя заместитель генерального директора "Мосэнерго".

Со слов потерпевшей, с начала декабря в ее квартире в Астрадамском проезде в Москве группа рабочих делала ремонт, а в субботу женщина, заехав домой, обнаружила, что из сейфа пропали все наличные деньги. Ущерб оценен в $10 тыс. и полмиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража".