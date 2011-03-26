В Ростове-на-Дону произошла массовая драка в кафе, погиб один человек

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка в кафе, погиб один человек. Инцидент произошел в субботу в ресторане "Парк культуры" на улице Семашко. Об этом сообщила представитель пресс-службы УВД города Дарья Демакова. По ее словам, молодой человек был убит из травматического оружия в результате конфликта двух компаний. "В настоящее время все очевидцы и участники ссоры, за исключением стрелявшего, задержаны", - цитирует Демакову РИА Новости. Ведутся поиски подозреваемого.