Уголовные дела о незаконных казино в Подмосковье переданы в ГСУ СК РФ

Уголовные дела о незаконной организации игорного бизнеса в Подмосковье переданы в производство главного следственного управления Следственного комитета России.



Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По его словам. Из главного следственного управления по Московской области дела переданы "в производство главного следственного управления Следственного комитета России", - цитирует Маркина "Интерфакс".



«Речь идет о двух уголовных делах, возбужденных по факту совершения мошенничества Иваном Назаровым и другими лицами при незаконной организации и проведении азартных игр на территории города Пушкино и по факту совершения группой лиц мошенничества при незаконной организации и проведении азартных игр на территории города Сергиев Посад, а также незаконном использовании компьютерных программ и нарушении авторских прав», – говорится в сообщении СК РФ, размещенном на сайте ведомства.