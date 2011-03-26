В КБР задержан мужчина, перевозивший бомбу и гранаты

В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, перевозивший в автомобиле "Лада-Калина" самодельную бомбу и гранаты. Инцидент произошел в Чегемском районе республики.



Об этом сообщает Следственный комитет по КБР. В пятницу, около 16.30 мск сотрудники правоохранительных органов на четвертом километре автодороги Чегем-2-Лечинкай остановили для досмотра автомашину "Лада-Калина". За рулем автомобиля находился 25-летний житель селения Шалушка. При попытке досмотра водитель оказал сопротивление и выбросил в сторону гранату, передает РИА Новости. На месте происшествия были изъяты три гранаты, а также самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.