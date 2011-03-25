В Измайлово разыскивается маньяк, насилующий женщин в подъезде

Следователь-криминалист СКР Максим Мальков заявил в СМИ, что в Москве за последний год были задержаны 29 маньяков. И наиболее опасными для здоровья граждан районами являются Перово и Измайлово.



За 2010 год узадержать 29 подозреваемых в совершении серийных изнасилований или убийств, рассказал Мальков "КП". Некоторые из них уже осуждены – в том числе и на пожизненное заключение. Четыре сотни изнасилований было зафиксировано в столице за этот срок. Чаще такие преступления происходят в парках и зеленых зонах в темное время суток. Сейчас полицией активно разыскивается мужчина с такими примерами: лысоватый, средних лет. Он насилует девушек в подъездах домов в Измайлово. Несмотря на то, что лицо маньяка засняли камеры видеонаблюдения, поймать его пока не удается.