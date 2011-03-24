В Кабардино-Балкарии у пособника боевиков нашли тайник с тротилом и боеприпасами

В Кабардино-Балкарии в доме пособника боевиков обнаружен тайник с тротилом и боеприпасами. Тайник был найден в среду в Баксанском районе республики в городе Баксан.



Тайник нашли в домовладение 26-летнего местного жителя, подозреваемого в пособничестве бандподполью. Оперативники изъяли 200-граммовую тротиловую шашку, выстрел от подствольного гранатомета ВОГ-25, магазин к автомату Калашникова с 14 патронами калибра 5,45 миллиметра. Также были изъяты телефон с вмонтированными проводами, и религиозная литература, передает РИА Новости.