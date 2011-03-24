В Санкт-Петербурге на кладбище нашли мешки с человеческими останками

В Санкт-Петербурге на Волковском кладбище обнаружены полиэтиленовые мешки с человеческими останками. Прохожие нашли два полиэтиленовых пакета накануне в 9.30 утра напротив дома № 80 по улице Салова. Об этом сообщают городские СМИ. В пакетах которых находились человеческие останки. Предположительно, они принадлежат мужчине, передает Фонтанка.ру. В настоящее время по данному факту проводится проверка, останки направлены на экспертизу.