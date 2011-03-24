В отношении Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего начальника московского метрополитена возбуждено уголовное дело. Дмитрий Гаев подозревается в злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет.



Сам Дмитирй Гаев заявил, что узнал о возбуждении дела из СМИ. «Этот вопрос я не комментирую», - цитирует Гаева РИА Новости. Прокуратура утверждает, что экс-начальник подземки создал систему личного обогащения за счёт предприятия. По версии следствия, используя полученные за счёт средств госпредприятия результаты, Гаев стал патентообладателем и, начиная с 1999 года, получил 112 млн рублей от московского метро. 12 млн рублей первоначально и по 10 млн рублей ежегодно.