В Дагестане неизвестные открыли стрельбу по посетителям кафе

В одном из кафе на автодороге Махачкала – Каспийск двое неизвестных открыли стрельбу, один человек погиб, двое ранены. Инцидент произошел в четверг около 2.00 мск.



В кафе-ресторан, стоявший в районе трассы Махачкала - Каспийск вошли двое неизвестных в масках, вооруженные автоматическим оружием. Преступники открыли огонь по посетителям заведения. От полученных ранений один скончался. Еще двое - женщина и мужчина - получили ранения и были госпитализированы, пишет Газета.ру.