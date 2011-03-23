В Москве неизвестные избили журналиста Сергея Тополя

В Москве неизвестные избили известного журналиста Сергея Тополя. 55-летний Сергей Тополь был избит рядом со своим домом на Котельнической набережной. Журналист был госпитализирован в ГКБ-1 им. Пирогова.



По предварительным данным, двое мужчин напали на Тополя возле знаменитого дома 1 на Котельнической набережной, в котором он проживает. Диагноз - черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Жизнь журналиста вне опасности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



