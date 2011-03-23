В центре Москвы в ходе семейной ссоры был убит сотрудник ФСБ

В квартире в центре Москвы в ночь на среду был убит сотрудник ФСБ. Офицер был убит в ходе семейной ссоры в одной из квартир дома 26 на Пресненском Валу. Супруга убитого задержана. Сообщение об убийстве поступило в милицию около пяти часов утра. Оперативники обнаружили на месте преступления тело мужчины с ножевым ранением в грудь и кухонный нож -предположительно, орудие убийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.