Травматолог Люберецкой больницы обвиняется в изнасиловании малолетних

Следователи подмосковного города Люберцы направили в суд уголовное дело в отношении травматолога местной больницы, обвиняемого в изнасиловании детей.



Врач обвиняется в педофилии. Следователи считают его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 132 (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 135 (развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ, рассказали в комитете.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.