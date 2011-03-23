В Кемеровской области неизвестные застрелили предпринимателя и его мать. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены в ночь на среду на дороге у поселка Школьный Прокопьевского района.



На дороге около стоявшей автомашины "Соболь" с огнестрельными ранениями обнаружены трупы водителя 1972 года рождения, и его матери 1948 года рождения. В настоящее время ведется расследование, милиция ведет поиск убийц, передает РИА Новости. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.