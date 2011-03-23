"Кофе-Хауз" и ряд столичных клубов подозревают в распространении наркотиков

"Кофе-Хауз" подозревают в распространении наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в ряде столичных клубов и кафе возбуждено 6 уголовных дел.



Сотрудники Федеральной службы РФ по наркоконтролю (ФСКН) с 13 по 20 марта провели ряд проверок в клубах "Глазурь", "Демократия", "М-Клуб", кафе "Кофе-Хауз". Изъяты гашиш, метамфетамин и амфетамин, сообщает пресс-служба Управления ФСКН России по Москве. Также оперативно-профилактические мероприятия были проведены в клубах "Рай", "Ла ТайФас", "Арт-Академия", "ХО", "Бадо-Бинго". 13 человек были отправлены на медицинское освидетельствование по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. "В отношении администрации заведений готовятся предписания об устранении обстоятельств, способствующих незаконному обороту наркотиков", - цитирует сообщение ФСКН Интерфакс.