В Красноярске убит предприниматель Станислав Миронов

В Красноярске убит Станислав Миронов, гендиректор одной из коммерческих фирм города. Тело Миронова с огнестрельными ранениями обнаружили поздно вечером во вторник во дворе дома на улице Гладкова.



Милиция ищет убийцу, застрелившего 36-летнего предпринимателя. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская. По ее словам, предприниматель со своей знакомой приехал на встречу с неустановленным лицом. Выйдя из автомобиля, он начал разговаривать, а девушка осталась в машине, передает РИА Новости. Услышав выстрелы, она открыла дверь и увидела лежащего на земле спутника. Неизвестный смертельно ранил его в голову и в живот. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Основная версия убийства - "конфликт коммерческих интересов".