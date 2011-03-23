В центре Москвы закрыли крупное подпольное казино

В центре Москвы закрыто крупное нелегальное казино. В игорное заведение можно было попасть только по рекомендации постоянных клиентов. Оперативникам УЭБ пришлось выступить в роли игроков.



Об этом сообщила руководитель пресс-службы Управления экономической безопасности (УЭБ) ГУВД Москвы Ирина Волк. По ее словам, в казино действовала система конспирации, игроки контролировались службой безопасности заведения. Казино захватили бойцы ОМОНа. Были изъяты игровые столы для рулетки и покера, игровые автоматы, передает слова Волк ИТАР-ТАСС.