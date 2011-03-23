В Москве в офисах "Мостостроя-13" идут обыски в рамках дела о хищении почти 900 млн рублей. Руководство подозревают в хищении денег, выделенных ООО "Газпромтранс".



Руководство "Мостостроя-13" подозревают в хищении более 843 млн рублей, выделенных ООО "Газпромтранс" на строительство объектов на трассе в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Следствие считает, что гендиректор ОАО "Мостострой-13" Владимир Горшков вступил в сговор с гендиректором ООО "Сигма" и неустановленными лицами. Используя заведомо подложные договоры строительного подряда, преступники совершили хищение денежных средство ОАО "Мостострой-13" на общую сумму более 843,6 млн рублей.