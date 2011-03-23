В Улан-Удэ пассажир расстрелял водителя маршрутки из охотничьего обреза

В Бурятии расследуют дело по факту убийства водителя маршрутного такси в городе Улан-Удэ. Обвинение предъявлено 37-летнему мужчине.



Убийство произошло ночью 20 марта на конечной остановке маршрута № 46 в поселке Кирзавод. Как сообщает пресс-служба СКР по Бурятии, обвиняемый обратился к водителю микроавтобуса с просьбой увезти его домой. Мужчина отказался, сославшись на то, что его смена закончилась, и он ждет своего знакомого. Между обвиняемым и водителем произошла ссора, в ходе которой злоумышленник выстрелил в мужчину из имеющегося при себе обреза ружья. Оставив раненого окровавленного на улице, преступник уехал с места происшествия на его маршрутке. Водитель вскоре скончался. Расследование уголовного дела продолжается.