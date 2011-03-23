Налет на секс-шоп в Чехове: грабитель похитил надувную куклу, а деньги не взял

В центре подмосковного Чехова мужчина зашел в интим-магазин и, угрожая продавцу, похитил надувную куклу и пару фаллоиммитаторов, сообщает Life News.



Продавцы сексуальных игрушек салона сразу обратили внимание на импозантного посетителя. Мужчина молча рассматривал полки со товаром. Очень скоро он определился с выбором, но оплачивать изделия не торопился. Вместо этого внезапно закричал и стал носиться по магазину.



«Никому не двигаться, всем оставаться на своих местах, - кричал он, размахивая ножом - Я возьму, что мне нужно и уйду.



На удивление продавцов, деньги мужчину не интересовали. Схватив искусственную женщину и пару фаллоиммитаторов, он убежал. Поймать его не удалось. Консультанты хорошо запомнили мужчину и в ближайшее время милиционеры составят его фоторобот.



