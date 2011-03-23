Грабители расстреляли на трассе в Кузбассе мать и сына - предпринимателей

На Кузбасе возбуждено уголовное дело по факту убийства двух предпринимателей - 38-летнего мужчины и его 62-летней матери.

Как сообщает УСК по региону, мать и сын занимались коммерческой деятельностью и направлялись в город Новосибирск за товаром, при себе имели около 700 тысяч рублей. Денег у потерпевших не обнаружено. Мать и сын были застрелены, их тела лежали рядом с автомобилем "Соболь" на трассе Белово-Прокопьевск.