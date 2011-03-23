На Камчатке милиционера обвиняют в избиении подозреваемого. Сотрудник милиции требовал от 33-летнего мужчины признательных показаний в якобы совершенном хищении рабочих инструментов. В отношении оперуполномоченного Корякского межрайонного отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщает СКР по Камчатскому краю. Инцидент с избиением подозреваемого произошел в августе прошлого года, передает РИА Новости.