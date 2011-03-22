Прокуроры проверят воспитательницу, которая издевалась над 2-летними детьми

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит информацию о воспитательнице детского сада №37 Татьяне Крыловой, занимающейся рукоприкладством и называющей "суками" двухлетних детей.

На чистую воду жестокую воспитательницу детского сада вывели родители вместе с двухлетним сыном. Родители 2-летнего Вани не сразу поняли что происходит с их мальчиком в детском саду, они подумали что он утверждается в коллективе, отсюда синяки и слезы.

Но скоро родителей Вани это стало настораживать, и в карман свитера мальчику положили маленький диктофон. Услышав, какую запись, удалось сделать, родители пришли в шок.

Оказалось, что воспитательница Татьяна Крылова, такая милая со взрослыми, называет детей "суками", "козлами", а туалет "парашей".

После своего последнего посещения детского сада Ваня вернулся с разбитой губой, и синяками на спине. Врачи, ничего серьезного у мальчика не обнаружили, но побои сняли.

Диктофонную запись родители малыша отнесли в прокуратуру, где обещали в течение месяца информацию проверить.

Кроме того, служебную проверку решило провести и руководство детского сада, пообещав, что результат обнародуют сегодня, пишет "Комсомольская правда".