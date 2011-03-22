В причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе подозревают Леонида Кучму
22 марта 2011, 14:42 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Бывшего президента Украины Леонида Кучму подозревают в причастности к убийству журналиста Героргия Гонгадзе, об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.
Сегодня в Киеве на пресс-конференции Ренат Кузьмин сообщил: "Подтверждаю, действительно в отношении Леонида Даниловича Кучмы возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причастности к убийству и незаконным действиям по отношению к журналисту Георгию Гонгадзе", цитирует слова замгенерального прокурора Украины Интерфакс.