На северо-западе Москвы женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей

На северо-западе Москвы женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на третьем этаже, спасаясь от грабителей. Милиционеры задержали преступников с поличным. Женщина не пострадала.



Инцидент произошел во вторник около 11.30 на улице Героев Панфиловцев. Трое вооруженных мужчин ворвались в квартиру в доме 3. Угрожая хозяйке квартиры убийством, преступники потребовали деньги, передает РИА Новости. Женщина вырвалась от грабителей и прыгнула из окна. Потерпевшая не пострадала. В это время мимо места происшествия проезжал экипаж группы немедленного реагирования, сотрудники которого задержали налетчиков в квартире.