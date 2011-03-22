В Дагестане уничтожены два боевика, причастные к убийству судебного пристава

В Дагестане во вторник были уничтожены двое боевиков, причастных к убийству судебного пристава в Лакском районе республики. Введен режим контртеррористической операции.



Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее Аргументы.ру писали о том, что в Лакском районе республики в ночь на вторник неизвестные обстреляли сотрудника управления службы судебных приставов по Дагестану. От полученных ранений пристав скончался на месте.



Сотрудники правоохранительных органов блокировали во вторник утром подозреваемых в убийстве судебного пристава. В ходе спецоперации в селении Кани Кулинского района удалось заблокировать пустующее домовладение, в котором находилось трое боевиков. На предложение сдаться подозреваемые открыли огонь, и ответным огнем двое из них были уничтожены, передает РИА Новости.



