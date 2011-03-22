Следствие: Взрыв в Домодедово фактически раскрыт, основная версия - бандподполье

"Теракт в "Домодедово", где 24 января террорист-смертник подорвал бомбу, фактически раскрыт. Были установлены практически все лица, принимавшие участие в подготовке и проведении этой акции.



Об этом РИА Новости сообщил источник в следственных органах, занимающихся расследованием дела. По его словам, основной версией случившегося в Домодедово является террористическая деятельность участников бандподполья. Проверка различных версий в ходе расследования, по словам источника - обычная практика.



Тот же источник отметил, что версия о том, что взрыв аэропорту мог быть связан с деятельностью каких-либо коммерческих структур, рассматривалась в самом начале расследования в качестве одной из рабочих Но сейчас ясно, что за терактом стоит бандподполье.



Между тем, сегодня газета "Ведомости", ссылаясь на следователя СКР Зигмунда Ложиса, сообщила о возникновении версии о возможном коммерческом заказе. Впервые в СМИ версия о коммерческой основе теракта была озвучена на страницах "Аргументов недели" 9 февраля 2011 года - в материале Ивана Конева "Взрыв в «Домодедове» – разборки бизнес-элит?".



