Под Волгоградом две девушки убили ветерана, одной из подозреваемых - 15 лет

В Волгоградской области задержаны две девушки, подозреваемые в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. 28 сентября 85-летняя женщина была задушена в своем доме подушкой.



Преступление было совершено в одном из домов хутора Ямы Среднеахтубинского района области. Убийцы фронтовика похитили 17 тысяч рублей, ценные вещи и скрылись. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. По подозрению в совершении убийства были задержаны две девушки. Подозреваемыми оказались 15-летняя и 23-летняя жительницы города Волжский (Волгоградской области). По версии следствия, девушки, знали о том, что на хуторе проживает одинокая женщина. Преступницы зашли к ней в дом и убили, чтобы завладеть пенсией. Подозреваемые дают признательные показания, передает РИА Новости.