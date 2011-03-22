ГУВД: В Ногинске задержаны грабители, напавшие на французов

В Подмосковном Ногинске находится Российско-Немецкая организация, изготавливающая пластиковую посуду, на предприятие в качестве консультантов были приглашены два гражданина Франции.

По окончании командировки, накануне своего отъезда, мужчины решили отдохнуть, посетив местный бар: недалеко от их столика сидели граждане Армении, и когда гости начали расплачиваться, злоумышленники увидели в открытом кошельке пластиковые карты безналичного расчета и иностранную валюту.

Преступники догнали иностранцев, когда те шли в гостиницу и, угрожая физической расправой, похитили 400 Евро, 6-7 карт безналичного расчета, документы и украшения, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе ГУВД по Московской области.

Сотрудниками правоохранительных органов УВД по Ногинскому району были спланированы и проведены грамотные действия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали двух 20-летних граждан Армении.

По данному факту Следственным управлением при УВД по Ногинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ - грабеж, в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.