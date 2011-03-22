В Дагестане убит судебный пристав, подозреваемые блокированы в Лакском районе республики. Убийство произошло этой ночью. В районе был введен план-перехват "Вулкан-3". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД Дагестана. В Лакском районе республики в ночь на вторник неизвестные обстреляли сотрудника управления службы судебных приставов по Дагестану. От полученных ранений пристав скончался на месте. Утром сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников. В настоящее время подозреваемые блокированы, проводятся спецмероприятия.