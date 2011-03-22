Следствие по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово пришло к версии о возможном коммерческом заказе. Теракт могли организовать лица, заинтересованные в дискредитации аэропорта.

Об этом сегодня пишет газета "Ведомости" со ссылкой на следователя СКР Зигмунда Ложиса. По версии следствия, теракт могли организовать некие лица, заинтересованные в дискредитации работы аэропорта и его руководства. Их целью являлось получение выгоды за счёт перераспределения пассажиропотоков и смена руководства, а в дальнейшем – рейдерский захват, передает РСН.

Впервые версия о коммерческой основе теракта была озвучена на страницах "Аргументов недели" 9 февраля 2011 года - в материале Ивана Конева "Взрыв в «Домодедове» – разборки бизнес-элит?". Однако тогда публикация осталась незамеченной следственной группой, расследующей январский теракт.