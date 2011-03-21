В Москве пойманы мошенники - изготовители муляжа платежного терминала

Двух мошенников, заменивших в магазине платежный терминал мобильной связи на муляж, задержала московская полиция.

В дежурную часть ОВД по району Раменки поступило сообщение, что в магазин пришли два молодых человека, сказали, что будут ремонтировать платежный терминал, заменили его на муляж и скрылись, сообщает Интерфакс.

Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Прибывшим сотрудникам ОВД служащие магазина назвали приметы мошенников, и буквально через час они были задержаны сотрудниками уголовного розыска у дома №6 по проспекту Вернадского. Оба задержанных - уроженцы Калужской области, 1985 и 1989 года рождения. Они полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания. Похищенный аппарат изъят. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).