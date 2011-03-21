Здание бывшего торгпредства СССР арестовано в Кельне

На российское госимущество в Германии - часть комплекса зданий бывшего советского торгового представительства – земельным судом Кельна в качестве обеспечительной меры по иску немецкого предпринимателя Франца Зедельмайера наложен арест.

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), получившее постановление суда, бизнесмен требует оплаты задолженности в размере €1,6 млн. Ответчиком выступает ФГУП «Госзагрансобственность» управления делами президента России, которому теперь принадлежат арестованные здания комплекса.

Постановлению суда Кельна от 8 марта, ответчику запрещается распоряжаться некоторыми зданиями закрепленного за ним комплекса - обременять, уступать или передавать их третьим лицам вплоть до принятия указанным судом окончательного решения по данному делу.

Основанием для наложения ареста послужило, по мнению суда, доказательство правомерности исковых требований предпринимателя. Зедельмайер на протяжении многих лет пытается взыскать с России ущерб, который, как он утверждает, был нанесен ему «при попытке организовать бизнес в Петербурге в 1990-х годах».