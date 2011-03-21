В Москве раскрыта ОПГ, нанесшая ущерб государству на 2 млрд рублей

Специалисты управления "К" МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с помощью созданных фиктивных фирм "отмывала" деньги, нанеся государству ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.



Как установили следователи, незаконной деятельностью на протяжении двух лет занимались двое жителей столицы. Они зарегистрировали фиктивные фирмы, которые использовали для оказания услуг коммерческим организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.



Преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке. Сотрудниками в фиктивных фирмах числились так называемые "мертвые души" - лица, утратившие паспорта. Злоумышленники использовали паспортные данные ни о чем не подозревавших граждан для оформления банковских карт, на которые начислялась заработная плата.



Подозреваемые успели "заработать" более 200 миллионов рублей, при этом ущерб государству составил более двух миллиардов рублей.