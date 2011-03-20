В Балашихе совершено нападение на мужчину, предположительно, судью

Подмосковные оперативники разыскивают неизвестных, избивших мужчину в подмосковной Балашихе накануне утром.

Начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев, сообщил "Аргументам.ру", что избитого мужчину с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили в субботу около 6.00 мск.

Пострадавший госпитализирован в одну из московских клиник и находится в коме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.



По предварительным данным следствия, потерпевший работает судьей.