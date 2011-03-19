В Петербурге на рынке покупатель из травматики стрелял в продавца

В Петербурге сегодня днем на рынке "Юнона" покупатель открыл стрельбу по продавцу. Свидетели инцидента рассказали, что на рынке один из клиентов произвел три выстрела из травматического пистолета "ОСА" в голову продавцу салона сотовой связи.

По предварительным данным, продавец получил ранение глаза. Одним из выстрелом злоумышленник ранил стоявшего рядом другого покупателя.

Открывшего срельбу удалось задержать другим продавцам рынка. Его доставили в полицию. Предположительно,

в продавца стрелял сотрудник МВД. Обстоятельства происшествия выясняются. Фонтанка.ру сообщает, что задержанный в начале 90-х годов привлекался к уголовной ответственности.



По факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).