В Петербурге на рынке покупатель из травматики стрелял в продавца
19 марта 2011, 18:34 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге сегодня днем на рынке "Юнона" покупатель открыл стрельбу по продавцу. Свидетели инцидента рассказали, что на рынке один из клиентов произвел три выстрела из травматического пистолета "ОСА" в голову продавцу салона сотовой связи.
По предварительным данным, продавец получил ранение глаза. Одним из выстрелом злоумышленник ранил стоявшего рядом другого покупателя.
Открывшего срельбу удалось задержать другим продавцам рынка. Его доставили в полицию. Предположительно,
в продавца стрелял сотрудник МВД. Обстоятельства происшествия выясняются. Фонтанка.ру сообщает, что задержанный в начале 90-х годов привлекался к уголовной ответственности.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).