Питерский бизнесмен убил диджея ночного клуба из мести за сына

Суд приговорил предпринимателя Артуша Чатикяна к 9 годам лишения свободы за убийство диджея клуба Apollo. Виновный заявляет, что убил парня, так как решил, что тот виновен в смерти его сына.



Суд признан Чатикяна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.1 ст.213, п.«д» ч.2 ст.112, ч.1 ст.105 УК РФ (хулиганство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, убийство), сообщается на сайте ГСУ СК по Петербургу.



Было установлено, что около 5 часов утра 5 декабря 2008 года Чатикян прибыл на автомобиле «Порше» в клуб Apollo, расположенный на Измайловском проспекте в Петербурге. Он предложил 22-летнему диджею клуба Дмитрию Кравченко подвезти его до дома. После этого, Чатикян полагая, что молодой человек причастен к убийству его сына в ноябре 2008 года, вывез Кравченко в район Гатчины и убил несколькими ударами ножа.