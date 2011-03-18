В Москве директор стройфирмы арестован за убийство бомжа

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста по отношению к директору одной из строительных фирм, который обвиняется в убийстве бомжа в своем подъезде.

50-летний бизнесмен избил бомжа металлической трубой 8 марта. В результате удара было сломано ребро мужчины и кость пронзила печень. Бомж во время нападения предпринимателя спал в подъезде. 16 марта убийца был задержан оперативниками. Выяснилось, что причиной убийства стало нежелание директора фирмы "соседствовать" с бомжом. Более того, он оставил окровавленного человека умирать в подъезде. Как сообщает lifenews.ru, убийце грозит срок до 15 лет лишения свободы.