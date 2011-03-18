В Люберцах бизнесмен погиб от выстрела из арбалета

Предприниматель подмосковного города Люберцы был найден убитым выстрелом из арбалета. По данному убийству возбуждено уголовное дело.



Бизнесмен Александр Бережной, по словам очевидцев, был застрелен из арбалета. Убийца совершил выстрел из затонированного джипа. После этого машина скрылась с места происшествия. Убийство произошло около дома, где проживал Бережной. Он вел бизнес в сфере дорожного строительства.