СКП: Директор театра комедии в Петербурге скончался от травм после ограбления

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщает результаты проверки факта смерти директора Театра комедии имени Акимова Леонида Сац. За 2 недели до смерти он был избит во время ограбления.

По факту смерти Леонида Саца возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что руководитель театра комедии, который скончался в больнице вчера утром, был избит грабителями две недели назад. И его смерть стала результатом полученных тогда тяжелейших травм. По данным следователей, "4 марта 2011 года неизвестные преступники напали на Саца у дома 18 по 2-й Советской улице, избили его, после чего похитили вещи потерпевшего и скрылись с места происшествия. В тот же день Сац был доставлен в Мариинскую больницу, 14 марта он был переведен в военно-медицинскую академию, где скончался 17 марта от полученных телесных повреждений», – говорится в сообщении Управления СКП по Санкт-Петербургу.

Леонид Сац скончался на 73 году жизни.