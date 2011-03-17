Художник Илья Трушевский, осужденный за изнасилование, требует отменить приговор

Художник Илья Трушевский, приговоренный судом к пяти годам колонии за изнасилование, обжаловал приговор Басманного суда Москвы. Трушевский требует отмены приговора. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Коротова. По ее словам, кассационная жалоба была подана адвокатом Трушевского в канцелярию первой инстанции, передает Интерфакс. Документ содержит требование отменить приговор.