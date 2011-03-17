В Санкт-Петербурге полицейский столкнул голого мужчину с моста, вымогая деньги

В Санкт-Петербурге полицейский столкнул голого мужчину с моста. По данным Следственного комитета, два сотрудника УВД избили местного жителя, требуя от него 50 тысяч рублей.



Сотрудники полиции требовали деньги за то, что не станут привлекать мужчину к уголовной ответственности, передает РСН. После этого они увезли потерпевшего в Ленинградскую область, раздели и сбросили с моста в реку. В больницу пострадавшего доставили местные жители. Возбуждено уголовное дело, идёт поиск второго подозреваемого.