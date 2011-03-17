В Москве сотрудники таможни аэропорта "Домодедово" задержали двух россиян, пытавшихся незаконно провезти через границу партии планшетных компьютеров Apple iPad 2.



Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Первого пассажира задержали при проведении таможенного контроля рейса Нью-Йорк-Москва. В его багаже были обнаружены 13 планшетных компьютеров Apple iPad 2 и аксессуаров к ним. При этом сам пассажир проследовал через "зеленый канал", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Мужчина объяснил, что вез планшетники для себя, передает РИА Новости. В тот же день при таможенном контроле пассажирского рейса Хьюстон-Москва, в ручной клади другого гражданина России также были обнаружены компьютеры Apple iPad 2. Мужчина пытался провезти семь планшетов.



