В Москве двух полицейских подозревают в вымогательстве

В Москве двоих сотрудников полиции задержали по подозрению в том, что они вымогали у жителя столицы деньги за возврат автомобиля. Задержанные - оперативники ОВД Преображенского района.



В конце минувшей недели в отдел собственной безопасности УВД Восточного округа обратился 26-летний мужчина. По его словам, с ним связались сотрудники ОВД Преображенского района и сообщили, что нашли автомобиль Audi А8, угнанный в конце ноября у потерпевшего. При этом оперативники затребовали за возврат машины 900 тысяч рублей. Задержанные - 27-летний лейтенант и 30-летний капитан милиции. у преступников были изъяты 550 тысяч рублей, полученные от потерпевшего мужчины.